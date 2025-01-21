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Задержали Друзя

21 января 2025, 22:58 2496

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали главного психиатра Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Друзя по подозрению в незаконном обогащении с начала полномасштабной войны России против Украины. Согласно обнародованному во вторник, 21 января, сообщению пресс-службы СБУ, задержанный врач является "заместителем председателя Центральной военно-врачебной комиссии (ВВК) и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы в армии".

"По материалам дела, этот чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованне активы на сумму более 1 млн долларов США. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц", - говорится в пресс-релизе.

Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год задержанный чиновник приобрел дом в Киевской области, две квартиры в Киеве, одну квартиру в Одессе, четыре автомобиля BMW и другое имущество. Кроме того, при обыске в квартире чиновника следователи обнаружили 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро. Фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям: незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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