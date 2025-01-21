Швеция дала Турции честное пионерское

Министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард заявила на пресс-конференции в Анкаре, что Стокгольм ни в какой форме не будет поддерживать террористические YPG, PYD и FETÖ.

Ранее источники в МИД Турции сообщали, что глава ведомства Хакан Фидан на первом заседании механизма безопасности между Турцией и Швецией намерен призвать Стокгольм принять дополнительные шаги в вопросе противодействия терроризму.

Механизм безопасности между Турцией и Швецией был создан на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Ему предшествовало подписание трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией в июне 2022 года на полях Мадридского саммита НАТО. Он предусматривает сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом. В январе 2024 года парламент Турции одобрил ратификационный протокол о присоединении Швеции к НАТО.