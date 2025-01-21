Трюдо: США придется покупать ресурсы у России

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что США «придется закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы» в случае введения американским президентом Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на все канадские товары.

Он отметил заявление Трампа о «золотом веке» США, для которого, с точки зрения Трюдо, потребуется больше стали, алюминия и критически важных минералов.

«Более надежную и доступную энергетику, все эти ресурсы есть у Канады. Альтернативой для них стала бы (закупка) большего числа ресурсов из России, Китая или Венесуэлы», — подчеркнул премьер.

Оттава оставляет за собой право дать аналогичный ответ в случае введения пошлин, отметил он.

«Я поддерживаю принцип «доллар за доллар» и возможность ввести эквивалентные пошлины. Мы точно рассмотрим этот вариант, если американская администрация решит двигаться в этом направлении», - сказал Трюдо.

В то же время канадский премьер признал, что население как США, так и Канады пострадает от введения какой-либо из стран пошлин.

Трюдо отметил, что «Канада является безопасным и надежным партнером в условиях мировой нестабильности», и подчеркнул, что правительство страны постарается принять все возможные меры для предотвращения появления пошлин США.

«Мы продолжаем взаимодействовать с нашими партнерами, я регулярно общаюсь с президентом Трампом, и мы продолжим наши обсуждения в будущем», - добавил Трюдо.

Кроме того, премьер Канады заверил, что «менее 1% фентанила и нелегальных мигрантов, въезжающих в США, прибывают из Канады». Тем не менее Оттава «уже приняла меры для решения проблем, поднятых президентом Трампом по поводу безопасности границ», указал премьер.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США.