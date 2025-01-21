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США хотят поставить точку в российско-украинской войне
Новость дня
США хотят поставить точку в российско-украинской войне

Облава на мигрантов по всей Америке

01:02 1190

Иммиграционная и таможенная служба США начала задержания нелегальных мигрантов для их депортации. Куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман отказался называть эти операции рейдами, уточнив, что они направлены на задержание мигрантов с судимостями или представляющих угрозу общественной безопасности.

Операции проходят по всей стране, но для безопасности офицеров конкретные места не раскрываются, отметил Хоман.

Накануне своей инаугурации избранный президент США Дональд Трамп обещал в скором времени начать крупнейшую в американской истории операцию по депортации: "И очень скоро мы начнем крупнейшую операцию по депортации в американской истории. Даже больше, чем это было у президента Дуайта Эйзенхауэра, который сейчас держит рекорд".

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