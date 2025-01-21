Старый боевой конь, бьющий копытом от нетерпения

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, как уже стало ясно в течение первых суток его пребывания там, проходит не просто как смена режима, а претендует на статус настоящей революции. Наподобие того, как в 80-х годах прошлого века такую правоконсервативную революцию совершил в Америке Рональд Рейган. Впрочем, потерпевшие на выборах поражение американские либералы могут, со своей точки зрения, назвать это контрреволюцией. Сам же Трамп предпочитает термин «революция здравого смысла», которая направлена на борьбу с так называемым глубинным государством. Революция Трампа станет одновременно «контрреволюцией ценностей». Не случайно он отменил одним махом аж 78 указов Байдена, в основном охватывающих «гендерную идентичность» и прочие подобные вещи. Традиционной доктрине либералов-глобалистов, согласно которой «границы не имеют значения» и Америка «должна приветствовать всех иммигрантов», нанесен решительный удар. Трамп вводит чрезвычайное положение на границе с Мексикой, отправляя туда в том числе федеральные войска. США вводят полугодовой мораторий на рассмотрение всех прошений об убежище, Трамп грозит депортировать миллионы нелегальных мигрантов.

Еще одна ключевая идея либералов-глобалистов, согласно которой Америка может бесконечно поглощать чужой экспорт, теперь тоже больше не работает. Тарифы становятся главным оружием торговых войн при Трампе. Уже с 1 февраля США введут 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады. Состоявшийся накануне разговор Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, видимо, все же принес свои плоды, и пока о каких-либо тарифах в отношении китайского импорта новый президент не объявлял. Однако уже успел пригрозить, что тарифы могут быть повышены в отношении европейской продукции, если Европа не будет закупать больше американской нефти и газа (заодно Трамп потребовал от союзников по НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП). Также Трамп намекнул на возможность введения стопроцентных тарифов против стран - членов БРИКС. Если хотя бы в незначительной мере такой протекционизм со стороны Америки в отношении стран-членов этого объединения последует, то это рискует полностью развалить этот «клуб по интересам», члены которого торгуют в большей мере со странами коллективного Запада, нежели друг с другом. Довершая удар по доктринам глобалистов-либералов, Трамп объявил о выходе из Всемирной организации здравоохранения. При том, что взносы США составляют примерно четверть ее бюджета, явная месть за «ковидный террор», который стоил Трампу его переизбрания в 2020 году, а также о начале процесса выхода из Парижского соглашения по климату 2015 года. Если к Америке присоединятся хотя бы еще несколько других крупных эмитентов парниковых газов (типа Японии, например), то на этом соглашении можно будет ставить окончательный крест. В контексте этой же политики Трамп отменил многие субсидии для производителей электромобилей, для ветряной энергетики, а также объявил о введении чрезвычайных полномочий по наращиванию добычи углеводородов. Таким образом, «зеленая повестка», любимое детище либералов и демократов, по сути, начинает сворачиваться.

Помимо этого, Трамп отсрочил на 75 дней блокировку TikTok, предложив продать 50% доли правительству США. Ранее президент Байден подписал закон о блокировке платформы на основании того, что она якобы шпионит за американцами. Предложение Трампа, в свою очередь, может стать первым шагом по пути выстраивания более компромиссных отношений с Китаем (сейчас TikTok на 100% принадлежит китайской компании). Следуя своему лозунгу «Америка превыше всего!», Трамп издал указ о запрете помощи другим странам, если это противоречит стратегическим интересам США. На иностранную помощь, между тем, уходит менее одного процента американского бюджета (в текущем году общие бюджетные расходы составляют 6,8 трлн долл.). Так, на поддержку Киева с начала войны было выделено почти $66 млрд, а с 2014-го — около $70 млрд. Среди других крупных получателей помощи США — Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд) и Иордания ($1,7 млрд). Однако помощь этим странам выделяется в рамках долгосрочных программ, утвержденных Конгрессом, поэтому пока не ясно, на какой объем финансирования повлияет указ Трампа. В своей инаугурационной речи 47-й президент США ни слова не сказал ни о России, ни об Украине, заявив лишь о том, что станет миротворцем по отношению ко всем мировым конфликтам. Уже после инаугурации, общаясь с журналистами, он дал понять, что желает форсированного завершения войны на Украине. Новый госсекретарь США Марко Рубио, утвержденный единогласно голосованием в Сенате, добавил к этому, что все стороны конфликта должны будут пойти на какие-то компромиссы, не уточнив, на какие. Накануне инаугурации Трампа Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, словно специально приурочив его, переместив на понедельник, чтобы поздравить Трампа с вступлением в должность. Он сказал несколько весьма благожелательных фраз в отношении нового президента Америки, выразив готовность к возобновлению контактов, в том числе на высшем уровне.