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Азербайджан о невмешательстве в дела Южного Кавказа

01:30 727

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел встречу с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, в ходе которой стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества между двумя соседними странами, сообщает агентство Mehr.

«Исламская Республика Иран рассматривает развитие отношений и взаимодействия с соседними и мусульманскими странами в качестве принципиальной политики в своей повестке дня, и в этой связи отношения с Азербайджаном имеют для нас особое значение, и мы стремимся расширять отношения во всех областях между двумя странами», - сказал Пезешкиан Мустафаеву в ходе встречи, которая состоялась во вторник в Тегеране.

Президент Ирана указал на достигнутые соглашения и совместные проекты, реализуемые в настоящее время между двумя странами в сфере торговли, энергетики и транспорта, отметив, что «продолжение и укрепление уровня этого сотрудничества превратит Исламскую Республику Иран и Азербайджанскую Республику в стратегических партнеров друг для друга».

Мустафаев, в свою очередь, заявил, что Азербайджан «не жалел усилий для расширения отношений с Исламской Республикой Иран».

«Мы также высоко ценим влиятельную роль Исламской Республики Иран в установлении мира и стабильности в регионе (Южного Кавказа) и считаем, что решение проблем нашего региона возможно только силами стран этого региона. Присутствие иностранных государств нам в этом отношении не поможет», - заявил вице-премьер Азербайджана.

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