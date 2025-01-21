Украина и Албания заключили 10-летнее соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке, рассчитанное на 10 лет. Об этом сообщил глава украинского государства в соцсети Х.

"Албания оказывает военную и гуманитарную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения и продолжит свою поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения. Албания также сделает свой вклад в коалицию истребителей", – говорится в заявлении Зеленского.

Текст соглашения уже опубликован на сайте Офиса президента Украины. В нем Албания осуждает агрессию РФ против Украины и подтверждает, что непоколебима в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ по состоянию на 1991 год, включая территориальное море, и признает неотъемлемое право Украины на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН.

Кроме того, согласно соглашению, Албания будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всех 10 лет его действия, а также "сделает свой вклад в коалицию истребителей путем обеспечения подготовки украинских пилотов и технического персонала на английском языке".

К тому же, Албания и Украина будут углублять сотрудничество в сфере разведки и безопасности в соответствии с положениями двусторонних соглашений и многосторонних механизмов.

В целом соглашение состоит из 81 положения, которые охватывают, в частности, сотрудничество в области оборонной промышленности.