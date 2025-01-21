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Россия завела Армению в «Дом дурака»

наш комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
01:59 718

Как и ожидалось, давно запланированный рабочий визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Москву состоялся. С учетом того, что с середины 2023 года дипломатические контакты на высоком уровне между Россией и Арменией были практически заморожены, а официальная Москва в отношениях с Ереваном использовала риторику угроз и сарказма, визит Мирзояна приобрел особую значимость.

Не секрет, что Армения все больше дистанцируется от России, предпринимая серьезные шаги в сторону интеграции с Западом. Как известно, армяне подняли отношения с США до уровня стратегического партнерства и официально инициировали курс на евроинтеграцию, представив соответствующий законопроект на рассмотрение своего парламента.

В ответ представители России заявили, что Армения «купила билет на «Титаник», а глава МИД РФ Сергей Лавров, охарактеризовавший отношения с Ереваном как «сложные», сообщил, что Арарат Мирзоян приглашен в Москву, чтобы попытаться прояснить целый ряд спорных моментов.

Москвичи прозвали этот помпезный особняк «Домом дурака», а Варвара Морозова, по свидетельству очевидцев, сказала о новом жилище сына буквально следующее: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва»

Министерство иностранных дел Армении уточнило, что визит Мирзояна никак не связан с недавними событиями, поскольку был запланирован еще несколько месяцев назад.

В результате, чтобы поставить в отношениях между Россией и Арменией все точки над i, главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились в Москве в восстановленном зале «особняка Морозова», который находится сейчас в ведении российского МИДа.

История особняка

Это причудливое здание было заложено в 1897 году на участке земли, принадлежавшем Варваре Морозовой, вдове известного московского купца Абрама Морозова. После смерти мужа она унаследовала текстильную мануфактуру и подарила участок младшему из трех сыновей — Арсению, чтобы он построил на нем особняк.

Арсений, много путешествовавший по Европе, был впечатлен увиденным в Португалии необычным замком, сочетавшим в себе элементы готики, мануэлино и мавританского стиля.

Под впечатлением от португальского дворца Пена, стены которого были декорированы лепниной с цветочными узорами, ракушками, кораллами и корабельными канатами, Арсений поручил архитектору Виктору Мазырину разработать проект похожего здания в Москве.

Строительство особняка было завершено в 1899 году. И хотя эклектика уже начинала входить в моду, экзотическое смешение взаимоисключающих архитектурных стилей вызвало пересуды у коренных москвичей и критику в столичных газетах. В результате москвичи прозвали этот помпезный особняк «Домом дурака», а Варвара Морозова, по свидетельству очевидцев, сказала о новом жилище сына буквально следующее:

«Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва».

Роль России в урегулировании между Арменией и Азербайджаном Лавров на сей раз обозначил в очень сдержанной, обтекаемой манере

Несомненно, переговоры за закрытыми дверями между Лавровым и Мирзояном проходили в весьма напряженной атмосфере. Заявления, сделанные сторонами во время открытой для прессы части встречи и на последующей пресс-конференции, конечно же, не отражают в полной мере сам тон беседы, но, тем не менее, заслуживают внимания.

Сергей Лавров начал диалог с армянским коллегой максимально вежливо, сосредоточившись на позитивных моментах двусторонних отношений. В частности, он отметил, что Армения остается «древним и естественным союзником и стратегическим партнером» России. Вскользь отметив, что в минувшем году отношения между двумя странами были «непростыми», Лавров подчеркнул такие достижения, как рекордный объем товарооборота, достигший 12 миллиардов долларов, успешное экономическое сотрудничество России и Армении в рамках Евразийского экономического союза и другие позитивные аспекты.

Роль России в урегулировании между Арменией и Азербайджаном Лавров на сей раз обозначил в очень сдержанной, обтекаемой манере.

Характерно и ответное признание Мирзояна, заверившего Лаврова, что Армения остается союзником России и что между сторонами существуют «прочные договоренности».

Глава МИД Армении отметил, что его страна заинтересована в ведении «эффективного политического диалога» с Москвой, правда, выразив недовольство «односторонним подходом», который, по его словам, демонстрирует Россия.

В завершении Мирзоян выразил надежду на дальнейшее развитие армяно-российских отношений, подчеркнув важность уважения суверенитета.

В целом, несмотря на скрытые намеки и завуалированные жалобы, стороны старались публично продемонстрировать, что отношения между Москвой и Ереваном выходят из состояния конфронтации и возвращаются в нормальное русло.

Лавров принял приглашение Мирзояна посетить Ереван, добавив, что российская сторона будет рада видеть руководство Армении в Москве на мероприятиях 9 мая. Кроме того, стало известно, что готовится официальный визит в Ереван председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Матвиенко едет в Ереван

На данный момент трудно дать однозначный ответ на вопрос, можно ли считать встречу двух министров иностранных дел началом потепления в армяно-российских отношениях? Ясно лишь, что примирение России с очевидным прозападным курсом Армении представляется весьма маловероятным.

С другой стороны, Армения, судя по всему, не стремится к полному разрыву с Россией, поскольку ей так и не удалось получить от США и ЕС надежные гарантии своей безопасности. В сложившемся раскладе у официального Еревана не остается другого выхода, кроме как соблюдать в отношениях с Москвой определенные «красные линии».

В такой ситуации хорошие отношения с Западом, включая официальное объявление курса на евроинтеграцию, с одной стороны, помогают Армении более четко балансировать свою внешнюю политику, а с другой - являются рычагом, позволяющим получить от России определенные политические дивиденды.

В Москве, по-видимому, пока не уверены в эффективности радикальных шагов для принуждения Еревана к отказу от прозападного курса. В таких условиях дипломатические маневры могут принести более ощутимые результаты, нежели силовое давление.

Так что возобновление дипломатических контактов на высоком уровне, пусть и слабо, но все-таки указывает на определенную корректировку стратегии России в ее отношениях с Арменией.

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