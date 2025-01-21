Россия завела Армению в «Дом дурака»

Как и ожидалось, давно запланированный рабочий визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Москву состоялся. С учетом того, что с середины 2023 года дипломатические контакты на высоком уровне между Россией и Арменией были практически заморожены, а официальная Москва в отношениях с Ереваном использовала риторику угроз и сарказма, визит Мирзояна приобрел особую значимость. Не секрет, что Армения все больше дистанцируется от России, предпринимая серьезные шаги в сторону интеграции с Западом. Как известно, армяне подняли отношения с США до уровня стратегического партнерства и официально инициировали курс на евроинтеграцию, представив соответствующий законопроект на рассмотрение своего парламента. В ответ представители России заявили, что Армения «купила билет на «Титаник», а глава МИД РФ Сергей Лавров, охарактеризовавший отношения с Ереваном как «сложные», сообщил, что Арарат Мирзоян приглашен в Москву, чтобы попытаться прояснить целый ряд спорных моментов.

Министерство иностранных дел Армении уточнило, что визит Мирзояна никак не связан с недавними событиями, поскольку был запланирован еще несколько месяцев назад. В результате, чтобы поставить в отношениях между Россией и Арменией все точки над i, главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились в Москве в восстановленном зале «особняка Морозова», который находится сейчас в ведении российского МИДа. История особняка Это причудливое здание было заложено в 1897 году на участке земли, принадлежавшем Варваре Морозовой, вдове известного московского купца Абрама Морозова. После смерти мужа она унаследовала текстильную мануфактуру и подарила участок младшему из трех сыновей — Арсению, чтобы он построил на нем особняк. Арсений, много путешествовавший по Европе, был впечатлен увиденным в Португалии необычным замком, сочетавшим в себе элементы готики, мануэлино и мавританского стиля. Под впечатлением от португальского дворца Пена, стены которого были декорированы лепниной с цветочными узорами, ракушками, кораллами и корабельными канатами, Арсений поручил архитектору Виктору Мазырину разработать проект похожего здания в Москве. Строительство особняка было завершено в 1899 году. И хотя эклектика уже начинала входить в моду, экзотическое смешение взаимоисключающих архитектурных стилей вызвало пересуды у коренных москвичей и критику в столичных газетах. В результате москвичи прозвали этот помпезный особняк «Домом дурака», а Варвара Морозова, по свидетельству очевидцев, сказала о новом жилище сына буквально следующее: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва».

Несомненно, переговоры за закрытыми дверями между Лавровым и Мирзояном проходили в весьма напряженной атмосфере. Заявления, сделанные сторонами во время открытой для прессы части встречи и на последующей пресс-конференции, конечно же, не отражают в полной мере сам тон беседы, но, тем не менее, заслуживают внимания. Сергей Лавров начал диалог с армянским коллегой максимально вежливо, сосредоточившись на позитивных моментах двусторонних отношений. В частности, он отметил, что Армения остается «древним и естественным союзником и стратегическим партнером» России. Вскользь отметив, что в минувшем году отношения между двумя странами были «непростыми», Лавров подчеркнул такие достижения, как рекордный объем товарооборота, достигший 12 миллиардов долларов, успешное экономическое сотрудничество России и Армении в рамках Евразийского экономического союза и другие позитивные аспекты. Роль России в урегулировании между Арменией и Азербайджаном Лавров на сей раз обозначил в очень сдержанной, обтекаемой манере. Характерно и ответное признание Мирзояна, заверившего Лаврова, что Армения остается союзником России и что между сторонами существуют «прочные договоренности». Глава МИД Армении отметил, что его страна заинтересована в ведении «эффективного политического диалога» с Москвой, правда, выразив недовольство «односторонним подходом», который, по его словам, демонстрирует Россия. В завершении Мирзоян выразил надежду на дальнейшее развитие армяно-российских отношений, подчеркнув важность уважения суверенитета. В целом, несмотря на скрытые намеки и завуалированные жалобы, стороны старались публично продемонстрировать, что отношения между Москвой и Ереваном выходят из состояния конфронтации и возвращаются в нормальное русло. Лавров принял приглашение Мирзояна посетить Ереван, добавив, что российская сторона будет рада видеть руководство Армении в Москве на мероприятиях 9 мая. Кроме того, стало известно, что готовится официальный визит в Ереван председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.