Первый анекдот о Трампе: выстрелил в Испанию, попал в Турцию

Все без конца говорят о непредсказуемости Дональда Трампа, но есть одна вещь, которую от него не просто ожидали, а предвкушали: во время своего нового похода во власть он будет источником нескончаемых анекдотов. Причем ничего не нужно додумывать, просто бери и записывай. На второй день пребывания на посту 47-й президент на заседании в Овальном кабинете возмущался маленьким вкладом Испании в оборонные расходы. Они действительно меньше базового ориентира для стран НАТО в 2%: всего 1,28%). После чего, как сообщает CNN, заявил: «Это страна БРИКС. Вы знаете, что такое БРИКС? Разберетесь». То есть, судя по строгому замечанию, он-то разобрался, в отличие от подчиненных.

Только что закончившийся президентский срок Джо Байдена прошел под нарастающий вал ошибок и оговорок политика, дряхлеющего буквально на глазах. Трампу суждено стать самым старым президентом в американской истории, так что у него еще много всего впереди. Правда, в случае с Испанией речь, похоже, идет не о деменции, а о несколько странном представлении президента о мироустройстве. Из всех стран НАТО лишь Турция пытается выстраивать какие-то отношения с БРИКС, да и та, скорей всего, притормозит официальный процесс вступления. Своим движением в клуб стран «Глобального Юга» Анкара хотела, во-первых, повысить свой международный вес: дескать, мы можем играть и на этой доске, а во-вторых, продемонстрировать свое «фе» Евросоюзу, который держит свои двери перед Турцией плотно закрытыми, что обидно.

Теперь же, когда Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров всех стран БРИКС Соединенные Штаты введут стопроцентную пошлину, интерес не только Турции к этому международному форуму подугаснет, но и другие государств, прикидывавших выгоды от такого неформального общения, лишний раз подумают, имеет ли смысл перед лицом конкретных, озвученных неприятностей рассчитывать на иллюзорные выгоды в неопределенном будущем. На Испании, хочется верить, драконовские пошлинные меры не отразятся. Правда, для этого кто-то из окружения Трампа должен набраться храбрости и рассказать ему об отношениях Испании с БРИКС.