Первый анекдот о Трампе: выстрелил в Испанию, попал в Турцию
Все без конца говорят о непредсказуемости Дональда Трампа, но есть одна вещь, которую от него не просто ожидали, а предвкушали: во время своего нового похода во власть он будет источником нескончаемых анекдотов. Причем ничего не нужно додумывать, просто бери и записывай.
На второй день пребывания на посту 47-й президент на заседании в Овальном кабинете возмущался маленьким вкладом Испании в оборонные расходы. Они действительно меньше базового ориентира для стран НАТО в 2%: всего 1,28%). После чего, как сообщает CNN, заявил: «Это страна БРИКС. Вы знаете, что такое БРИКС? Разберетесь».
То есть, судя по строгому замечанию, он-то разобрался, в отличие от подчиненных.
Только что закончившийся президентский срок Джо Байдена прошел под нарастающий вал ошибок и оговорок политика, дряхлеющего буквально на глазах. Трампу суждено стать самым старым президентом в американской истории, так что у него еще много всего впереди.
Правда, в случае с Испанией речь, похоже, идет не о деменции, а о несколько странном представлении президента о мироустройстве. Из всех стран НАТО лишь Турция пытается выстраивать какие-то отношения с БРИКС, да и та, скорей всего, притормозит официальный процесс вступления.
Своим движением в клуб стран «Глобального Юга» Анкара хотела, во-первых, повысить свой международный вес: дескать, мы можем играть и на этой доске, а во-вторых, продемонстрировать свое «фе» Евросоюзу, который держит свои двери перед Турцией плотно закрытыми, что обидно.
Теперь же, когда Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров всех стран БРИКС Соединенные Штаты введут стопроцентную пошлину, интерес не только Турции к этому международному форуму подугаснет, но и другие государств, прикидывавших выгоды от такого неформального общения, лишний раз подумают, имеет ли смысл перед лицом конкретных, озвученных неприятностей рассчитывать на иллюзорные выгоды в неопределенном будущем.
На Испании, хочется верить, драконовские пошлинные меры не отразятся. Правда, для этого кто-то из окружения Трампа должен набраться храбрости и рассказать ему об отношениях Испании с БРИКС.
Как вспоминал генерал Макмастер, который в первый срок Трампа работал у него советником по вопросам национальной безопасности, его отношения с президентом сильно испортились после того, как генерал в ходе обсуждения важного вопроса вынужден был объяснять ему разницу между шиитами и суннитами. Трамп, который считает себя знатоком буквально во всем, терпеть не может таких ситуаций собственного ученичества.
С учетом веса, влияния и специфических черт характера нынешнего главы Белого дома, Испания постаралась максимально вежливо передать американскому президенту реальное состояние вещей. Выступая на экономическом форуме в Мадриде, глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо не стала смеяться над уважаемым пожилым лидером и сказала, что «ни испанцы, ни проживающие в Испании люди, ни, конечно же, её власти не являются частью БРИКС и не хотят ею быть». Может, Дональду Трампу передадут.