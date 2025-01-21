Неясная позиция Еревана

Руководство Армении согласилось с требованием Баку направить совместное обращение в ОБСЕ о роспуске Минской группы, созданной в 1992 году для мирного урегулирования ныне несуществующего карабахского конфликта. Как сообщается, несколько дней назад премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности официального Еревана сделать этот шаг. Глава правительства Армении подчеркнул, что конфликт завершен, следовательно необходимости в существовании международного формата, созданного для его урегулирования, больше нет.

В то же время, в позиции армянской стороны остаются ряд неясных моментов. В частности, непонятно, связывает ли официальный Ереван роспуск Минской группы с ходом армяно-азербайджанских мирных переговоров, или же армянская сторона готова направить обращение о роспуске группы в ОБСЕ до подписания мирного соглашения? МИД Армении предпочитает оставлять эти вопросы открытыми. Но, как пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники в правительстве, летом этого года Ереван совместно с Баку готовится официально обратиться в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Эдмон Марукян, бывший партнер Никола Пашиняна и посол по особым поручениям, а ныне лидер партии «Процветающая Армения», критикующий внешнеполитический курс Армении и ее политику евроинтеграции, назвал роспуск Минской группы «крайне опасным».

«Роспуск Минской группы приведет к тому, что по сути нас признают оккупантами, - считает Марукян. - Азербайджан продвигает идею о том, что мы фашистское и оккупантское государство и, учитывая наше прошлое, мы должны проявлять осторожность. Минская группа была международно-правовым форматом, который сдерживал мир от того, чтобы говорить: «Армения — это оккупант». Речь шла о том, что существует конфликт, и Минская группа была создана для его урегулирования. Но Баку утверждает, что конфликт завершен и предлагает распустить группу. А наш премьер-министр это подтверждает». Армянский политик считает, что, хотя Минская группа ОБСЕ не функционирует, в будущем она «может стать полезной». По его мнению, от ее ликвидации выигрывает только Азербайджан, тогда как Армения соглашается на ее роспуск, ничего не получая взамен. Отметим, что в армянских политических кругах мнение Эдмон Марукяна разделяют многие. В частности, подобные взгляды высказывают в лагере оппозиции, где противники власти призывают сохранить до подписания мирного соглашения хотя бы формальное существование группы. Ранее руководство Армении также придерживалось этой позиции, но под давлением Баку согласилось на роспуск Минскую группу.