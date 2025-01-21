Лига чемпионов: 9 голов в матче «Бенфика» - «Барселона» и драка после матча

«Ливерпуль» и «Барселона» обеспечили себе места в первой восьмерке, а значит, начнут борьбу в плей-офф не с 1/16 финала, а с 1/8.

Девять команд гарантировали себе путевки как минимум в 1/16 финала. Это - «Атлетико», «Аталанта», «Арсенал», «Байер», «Интер», «Астон Вилла», «Брест», «Монако» и «Лилль».

Самый зрелищный матч дня состоялся в Лиссабоне, где «Барселона» обыграла местную «Бенфику» со счетом 5:4. При этом хозяева вели в счете почти весь матч. К 68-й минуте счет был 4:2 в пользу португальцев, но «Барса» смогла не только отыграться, но и вырвать победу на 6-й добавленной минуте. Решающий гол забил Рафинья, сделавший в этом матче дубль. Два гола забил и Роберт Левандовски. У «Бенфики» хет-трик в активе Вангелиса Павлидиса.

После матча в туннеле произошла драка с участием Рафиньи. Бразилец заявил, что его оскорбили. Терпеть такое он не стал. Полиции пришлось вмешаться и оттащить Рафинью от футболистов «Бенфики».