Лига чемпионов: 9 голов в матче «Бенфика» - «Барселона» и драка после матча
Во вторник состоялись первые девять матчей 7-го тура футбольной Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» и «Барселона» обеспечили себе места в первой восьмерке, а значит, начнут борьбу в плей-офф не с 1/16 финала, а с 1/8.
Девять команд гарантировали себе путевки как минимум в 1/16 финала. Это - «Атлетико», «Аталанта», «Арсенал», «Байер», «Интер», «Астон Вилла», «Брест», «Монако» и «Лилль».
Самый зрелищный матч дня состоялся в Лиссабоне, где «Барселона» обыграла местную «Бенфику» со счетом 5:4. При этом хозяева вели в счете почти весь матч. К 68-й минуте счет был 4:2 в пользу португальцев, но «Барса» смогла не только отыграться, но и вырвать победу на 6-й добавленной минуте. Решающий гол забил Рафинья, сделавший в этом матче дубль. Два гола забил и Роберт Левандовски. У «Бенфики» хет-трик в активе Вангелиса Павлидиса.
После матча в туннеле произошла драка с участием Рафиньи. Бразилец заявил, что его оскорбили. Терпеть такое он не стал. Полиции пришлось вмешаться и оттащить Рафинью от футболистов «Бенфики».
Также стоит выделить победу лидирующего «Ливерпуля» над «Лиллем» и успех «Атлетико» в игре с «Байером». Оба матча завершились со счетом 2:1.
Мохаммед Салах, забивший первый гол «Ливерпуля», стал первым игроком в истории мерсисайдцев, кому удалось забить 50 мячей в еврокубках.
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