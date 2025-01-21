Трамп: В любое удобное для Путина время
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против РФ, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию на Украине.
Соответствующее заявление глава американской администрации сделал во вторник во время общения с журналистами в Белом доме.
На вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции в отношении России, если руководство страны не вступит в переговоры по урегулированию украинского кризиса, Трамп заявил: "Звучит вероятно". При этом он повторил утверждение о том, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он оставался у власти в США по итогам выборов 2020 года.
Кроме этого, Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в любое время", когда будет удобно российскому лидеру.
"В любое время, когда они захотят", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США выразил надежду на то, что его контакт с российским лидером Владимиром Путиным состоится "очень скоро". Кроме того, он не исключил возможности полного прекращения поставок оружия Киеву.
А тем временем президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина оказать содействие урегулированию конфликта на Украине. «У него много власти. Как и у нас. Я сказал: надо это урегулировать", - заявил Трамп, отвечая на вопросы о том, просил ли он Си Цзиньпина содействовать преодолению украинского кризиса.