Трамп: В любое удобное для Путина время

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против РФ, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию на Украине.

Соответствующее заявление глава американской администрации сделал во вторник во время общения с журналистами в Белом доме.

На вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции в отношении России, если руководство страны не вступит в переговоры по урегулированию украинского кризиса, Трамп заявил: "Звучит вероятно". При этом он повторил утверждение о том, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он оставался у власти в США по итогам выборов 2020 года.