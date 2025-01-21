Трамп «изучает вопрос» поставок» оружия Киеву

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, сообщил, что вопрос дальнейших поставок оружия Украине сейчас находится на рассмотрении.

На вопрос журналиста, готова ли его администрация продолжать поставки армии Украины, он ответил: «Мы изучаем данный вопрос».

Трамп добавил, что Европейский Союз должен сделать больше того, что он делает сейчас, для поддержки Украины, передает Reuters. По его словам, он разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «очень скоро» планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Если Путин откажется от диалога, отметил Трамп, он готов рассмотреть ужесточение санкций против России.