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США хотят поставить точку в российско-украинской войне
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США хотят поставить точку в российско-украинской войне

Трамп «изучает вопрос» поставок» оружия Киеву

08:19 1503

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, сообщил, что вопрос дальнейших поставок оружия Украине сейчас находится на рассмотрении.

На вопрос журналиста, готова ли его администрация продолжать поставки армии Украины, он ответил: «Мы изучаем данный вопрос».

Трамп добавил, что Европейский Союз должен сделать больше того, что он делает сейчас, для поддержки Украины, передает Reuters. По его словам, он разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «очень скоро» планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Если Путин откажется от диалога, отметил Трамп, он готов рассмотреть ужесточение санкций против России.

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