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США хотят поставить точку в российско-украинской войне
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США хотят поставить точку в российско-украинской войне

«Талибан» отказал Трампу

08:24 1727

Движение «Талибан» отвергло призыв президента США Дональда Трампа вернуть американское оружие, оцениваемое в $7 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, члены движения считают, что США не только должны оставить захваченное вооружение, но и предоставить более современные средства для борьбы с террористической организацией «Исламское государство».

На митинге 19 января Дональд Трамп заявил, что прекратит любую финансовую помощь Афганистану, если талибы не вернут американское вооружение и оборудование. Это оборудование было захвачено в 2021 году, когда американские войска покинули Афганистан после более чем 20 лет пребывания.

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