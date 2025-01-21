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Компания «Baku Steel Company» успешно прошла сертификацию Американского нефтяного института

Тамилла Алиева, собкор
09:14 445

ЗАО «Baku Steel Company» (далее — BSC) успешно прошла аудит, проведённый Американским нефтяным институтом (API). По результатам аудита BSC успешно завершила процесс сертификации по стандарту API Spec Q1, отражающему требования системы управления качеством производителей продукции для нефтегазовой отрасли, а также получила право использовать монограммы спецификаций API 5CT и 5L, которые отражают требования к продукции.

Сертификат APISpecQ1 удостоверяет, что производители продукции для нефтегазовой отрасли внедрили эффективную систему управления, обеспечивающую контроль качества, постоянное совершенствование, планирование и надлежащее управление рисками. Монограмма API 5CT и монограмма API 5L подтверждают качество, безопасность и соответствие высоким стандартам обсадных труб, используемых в нефтегазовой промышленности, и труб общего назначения, используемых в различных отраслях промышленности соответственно.

Компания BSC за последний год реализовала ряд проектов с целью получения сертификата АPI и всестороннего улучшения качества выпускаемой продукции, в том числе:

  • введена в эксплуатацию установка вакуумной дегазации стали для удаления газов и улучшения физических и химических свойств трубной заготовки;
  • закуплено и введено в эксплуатацию новое оборудование, позволяющее использовать более современные решения в производственном процессе, а также обеспечивает высокоточный контроль качества производимых труб в соответствии с требованиями API;
  • проведены работы по модернизации существующего оборудования и процессов;
  • пересмотрены и внедрены новые процедуры, инструкции и внутренние стандарты, регламентирующие функционирование и взаимодействие структурных подразделений компании;
  • организованы внутренние и внешние тренинги для сотрудников всех уровней, включая руководство и специалистов, отвечающих за качество.

В результате успешной сертификации по стандартам API, BSC укрепляет свои позиции в Кавказском регионе как основной производитель безопасных и качественных стальных бесшовных труб, включая обсадные и общего назначения.  

Для связи: [email protected]

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