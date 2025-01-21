В Баку судят шпиона Светличного

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой 21 января состоялось подготовительное заседание по делу Ивана Николаевича Светличного, арестованного в рамках уголовного дела, которое велось Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqin.az, гражданин Азербайджана Светличный обвиняется по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджана (государственная измена).

Иван Светличный подозревается в государственной измене, выраженной в умышленном шпионаже и выполнении заданий иностранных спецслужб, направленных против государственной безопасности, суверенитета и обороноспособности Азербайджанской Республики.

На следующем судебном заседании будет оглашен обвинительный акт, который прольет свет на действия подозреваемого в шпионаже.