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Трамп угрожает Евросоюзу и Китаю

09:57 367

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Европейскому Союзу вводом торговых пошлин.

«Они очень, очень плохо с нами обращаются. Поэтому они должны быть готовы к пошлинам. Это единственный способ добиться справедливости", - заявил Трамп, его заявления приводит Deutsche Welle.

Республиканец выразил недовольство торговым дефицитом и отметил, что Евросоюз отказывается закупать американские автомобили и сельскохозяйственную продукцию. Ранее Трамп также призывал страны ЕС увеличить импорт нефти и газа из США.

Дональд Трамп также сообщил, что его администрация обсуждает введение 10-процентных пошлин на импорт из Китая, начиная с 1 февраля. В качестве причины он назвал контрабанду из КНР через Мексику и Канаду в США синтетического наркотика фентанила, ежегодно уносящего тысячи жизней американских граждан.

Еще во время своего первого президентского срока Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия, что привело к острому торговому конфликту между США и Евросоюзом. В ответ ЕС ввел свои особые пошлины на ряд американских товаров, включая виски, мотоциклы Harley-Davidson и одежду Levi Strauss.

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