USD 1.7000
EUR 1.7664
RUB 1.6896
Подписаться на уведомления
США хотят поставить точку в российско-украинской войне
Новость дня
США хотят поставить точку в российско-украинской войне

Руководство МВД встретилось с потерпевшими в ДТП в Имишли

10:06 275

Руководство Министерства внутренних дел Азербайджана встретилось с потерпевшими в смертельном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 18 января в Имишлинском районе.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе встречи членам семьи были представлены подробности происшествия, вещественные доказательства, включая видеозаписи, а также информация о ходе расследования.

Было подчеркнуто, что МВД предпринимает все необходимые меры для обеспечения объективности расследования и защиты прав потерпевших.

На встрече были даны ответы на интересующие потерпевших вопросы.

Трамп угрожает Евросоюзу и Китаю
Трамп угрожает Евросоюзу и Китаю
09:57 370
Руководство МВД встретилось с потерпевшими в ДТП в Имишли
Руководство МВД встретилось с потерпевшими в ДТП в Имишли
10:06 276
Неясная позиция Еревана
Неясная позиция Еревана наш комментарий
02:29 5158
Старый боевой конь, бьющий копытом от нетерпения
Старый боевой конь, бьющий копытом от нетерпения наш комментарий
01:04 3613
Трамп: В любое удобное для Путина время
Трамп: В любое удобное для Путина время
03:49 5074
Пожары в Лос-Анджелесе не потушили, но картины Ван Гога и Рембрандта спасли
Пожары в Лос-Анджелесе не потушили, но картины Ван Гога и Рембрандта спасли наша корреспонденция
03:35 3334
Первый анекдот о Трампе: выстрелил в Испанию, попал в Турцию
Первый анекдот о Трампе: выстрелил в Испанию, попал в Турцию наш комментарий
02:17 6382
Явление Воланда народу
Явление Воланда народу главная тема
21 января 2025, 14:19 7509
США хотят поставить точку в российско-украинской войне
США хотят поставить точку в российско-украинской войне
21 января 2025, 23:19 13393
Турецкий базар с Трампом
Турецкий базар с Трампом наша корреспонденция
21 января 2025, 13:34 7363
Трюдо: США придется покупать ресурсы у России
Трюдо: США придется покупать ресурсы у России
00:41 4296

ЭТО ВАЖНО

Трамп угрожает Евросоюзу и Китаю
Трамп угрожает Евросоюзу и Китаю
09:57 370
Руководство МВД встретилось с потерпевшими в ДТП в Имишли
Руководство МВД встретилось с потерпевшими в ДТП в Имишли
10:06 276
Неясная позиция Еревана
Неясная позиция Еревана наш комментарий
02:29 5158
Старый боевой конь, бьющий копытом от нетерпения
Старый боевой конь, бьющий копытом от нетерпения наш комментарий
01:04 3613
Трамп: В любое удобное для Путина время
Трамп: В любое удобное для Путина время
03:49 5074
Пожары в Лос-Анджелесе не потушили, но картины Ван Гога и Рембрандта спасли
Пожары в Лос-Анджелесе не потушили, но картины Ван Гога и Рембрандта спасли наша корреспонденция
03:35 3334
Первый анекдот о Трампе: выстрелил в Испанию, попал в Турцию
Первый анекдот о Трампе: выстрелил в Испанию, попал в Турцию наш комментарий
02:17 6382
Явление Воланда народу
Явление Воланда народу главная тема
21 января 2025, 14:19 7509
США хотят поставить точку в российско-украинской войне
США хотят поставить точку в российско-украинской войне
21 января 2025, 23:19 13393
Турецкий базар с Трампом
Турецкий базар с Трампом наша корреспонденция
21 января 2025, 13:34 7363
Трюдо: США придется покупать ресурсы у России
Трюдо: США придется покупать ресурсы у России
00:41 4296
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться