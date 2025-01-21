Руководство МВД встретилось с потерпевшими в ДТП в Имишли

Руководство Министерства внутренних дел Азербайджана встретилось с потерпевшими в смертельном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 18 января в Имишлинском районе.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе встречи членам семьи были представлены подробности происшествия, вещественные доказательства, включая видеозаписи, а также информация о ходе расследования.

Было подчеркнуто, что МВД предпринимает все необходимые меры для обеспечения объективности расследования и защиты прав потерпевших.

На встрече были даны ответы на интересующие потерпевших вопросы.