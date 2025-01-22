Франция выдала новый ордер на арест Асада

Французские следственные судьи выдали новый ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада за соучастие в бомбардировках гражданских объектов в 2017 году, что привело к смерти франко-сирийца.

Как сообщает AFP, французский суд выдал новый ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада по подозрению в соучастии в бомбардировках гражданских объектов в 2017 году. Этот шаг был предпринят по запросу Национальной антитеррористической прокуратуры Франции. Прокуратура утверждает, что Асад более не пользуется государственным иммунитетом от судебных разбирательств.

Инцидент, за который был выписан ордер, связан с гибелью 59-летнего франко-сирийца Салаха Абу Набу в результате обстрела его дома в провинции Дераа сирийскими военными вертолетами. Ранее в связи с обвинениями в применении химического оружия уже был выдан ордер на арест Асада, который прокуратура Франции пыталась оспорить из-за его тогдашнего иммунитета.

Кассационный суд Франции планирует рассмотреть апелляцию прокуратуры по предыдущему ордеру 26 марта. По данным AFP, на сегодняшний день выдано 14 ордеров на арест высокопоставленных сирийских чиновников, включая Башара Асада.