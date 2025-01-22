Решение ЦБА по учетной ставке и инфляции

В комментарии ЦБА говорится, что регулятор прогнозирует годовую инфляцию в Азербайджане на уровне 5,5% в 2025 году и 3,8% в 2026 году.

Центральный банк обновил прогнозы по инфляции в Азербайджане на 2025 и 2026 годы.

«В целом, текущая монетарная политика ЦБА направлена на поддержание инфляции в пределах целевого диапазона и стабилизацию инфляционных ожиданий. В рамках существующей политики, согласно базовому сценарию, прогнозируется, что годовая инфляция будет находиться в пределах цели (4±2%) в 2025 и 2026 годах», - сообщили в ЦБА.

Ранее ЦБА прогнозировал годовую инфляцию на уровне 5,8% на текущий год.

Также ЦБА принял решение сохранить учетную ставку на уровне 7,25%. Согласно информации, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно. «Решение о сохранении учетной ставки без изменений принято с учетом того, что фактическая и прогнозируемая инфляция находятся в пределах целевого коридора (4±2%), а также анализа глобальной экономической ситуации, макроэкономических тенденций и передачи воздействия денежно-кредитной политики на экономику», - говорится в комментарии.