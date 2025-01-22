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Сотрудники МЧС нашли оружие и боеприпасы

фото; видео
10:27 957

В поселке Сараи Апшеронского района обнаружены оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, на территорию была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. В ходе осмотра территории были обнаружены пригодные для боевого применения 1 пистолет Макарова калибра 9 мм, 1 автомат АКМС, 1 гильза, 1 детонатор УДЗ, ручные гранаты РГН и 90 снарядов калибра 5,45 мм.

Обнаруженные боеприпасы вывезли с территории.

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