Сотрудники МЧС нашли оружие и боеприпасы

В поселке Сараи Апшеронского района обнаружены оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, на территорию была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. В ходе осмотра территории были обнаружены пригодные для боевого применения 1 пистолет Макарова калибра 9 мм, 1 автомат АКМС, 1 гильза, 1 детонатор УДЗ, ручные гранаты РГН и 90 снарядов калибра 5,45 мм.

Обнаруженные боеприпасы вывезли с территории.