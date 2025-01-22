40 пожизненных убийце 39 человек

Как сообщает телеканал CNN Türk, суд рассмотрел ходатайства со стороны осужденного и постановил, что приговоры не противоречат нормам закона.

Верховный суд Турции утвердил 40 пожизненных сроков, к которым в 2020 году был приговорен исполнитель теракта в стамбульском ночном клубе «Рейна» в 2017 году Абдулгадир Машарипов, убивший 39 человек.

Машарипов был признан виновным в предумышленном убийстве 39 и покушении на убийство 79 человек. Суд в сентябре 2020 года приговорил его к 40-кратному пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами и 1 368 годам тюрьмы по каждой из статей.

Верховный суд рассмотрел также ходатайства еще 31 осужденного, проходящего по делу о нападении на клуб и получившего различные сроки. Приговоры в отношении них также оставлены без изменений.

В ночь на 1 января 2017 года в стамбульском районе Ортакей в результате теракта в ночном клубе «Рейна» погибли 39 человек, 16 из которых - иностранцы. Теракт совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, вскоре задержанный в одном из районов Стамбула. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».