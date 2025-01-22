100 дней на окончание войны России против Украины

«Заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность главы государства», - замечает издание.

По информации источников издания, новый американский лидер намерен сам контролировать ход переговорного процесса по Украине. Собеседники газеты из числа бывших коллег Келлога утверждают, что его нельзя назвать самостоятельной фигурой, так как он полностью зависит от мнения Трампа. По этой причине Келлог «не будет допущен до каких-либо реальных переговоров» США с Россией.

7 января Трамп допустил, что остановка войны в Украине может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в ходе избирательной кампании. Келлог в свою очередь сообщил, что хотел бы уложиться в 100-дневный срок.

21 января Трамп заявил о готовности встретиться с президентом РФ «в любое время», когда ему будет удобно. В то же время новый лидер США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.