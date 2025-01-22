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Фарид Гаибов в Гамбии

ФОТО
Отдел спорта
10:58 1635

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов побывал в Гамбии в качестве вице-президента Бюро IX Сессии Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9) ЮНЕСКО.

Он принял участие в Межрегиональной встрече министров африканских стран, которая прошла в столице Гамбии Банжуле. В своем выступлении министр говорил о важности спортивного управления и государственной поддержки в укреплении межрегионального сотрудничества.

Участников мероприятия принял президент Гамбии Адама Барроу. 

Фарид Гаибов также провел двустороннюю встречу с министром молодежи и спорта Гамбии Бакаром Боджи. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в рамках реализации подписанного между двумя странами меморандума о взаимопонимании в сфере молодежи и спорта.

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