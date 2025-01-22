Фарид Гаибов в Гамбии

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов побывал в Гамбии в качестве вице-президента Бюро IX Сессии Конференции сторон Международной конвенции против допинга в спорте (COP9) ЮНЕСКО.

Он принял участие в Межрегиональной встрече министров африканских стран, которая прошла в столице Гамбии Банжуле. В своем выступлении министр говорил о важности спортивного управления и государственной поддержки в укреплении межрегионального сотрудничества.

Участников мероприятия принял президент Гамбии Адама Барроу.