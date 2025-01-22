МВД Азербайджана предупреждает...

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к населению в связи с новыми случаями интернет-мошенничества.

Отмечается, что злоумышленники рассылают фальшивые сообщения от имени популярных служб доставки, пытаясь выманить личные и банковские данные граждан. В своем обращении МВД призывает граждан быть бдительными, не доверять подозрительным сообщениям, в которых говорится о якобы не доставленных посылках или грузах из-за неверных данных.

«Не переходите по сомнительным ссылкам из таких сообщений, не заполняйте фальшивые формы обновления данных и не делитесь своей личной и банковской информацией», - рекомендует ведомство гражданам.