Трамп начал чистки

По данным источников издания, по меньшей мере 15 сотрудников ведомства были сняты со своих должностей и переведены на другие позиции. Как утверждает газета, это свидетельствует о том, что новая администрация намерена выполнить свои обещания кардинально перестроить работу министерства. По словам собеседников газеты, чтобы обойти юридические гарантии, предоставляемые сотрудникам ведомства, многие из них были переведены на другие должности внутри Минюста, на которых они, скорее всего, будут иметь меньше влияния на принятие важных решений.

В материале также говорится, что эти кадровые перестановки были «необычными», так как они последовали всего через несколько часов после инаугурации Трампа 20 января.