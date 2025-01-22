Cтрасти вокруг торта

Предварительные результаты проверок говорят о том, что инцидент не был связан с пищевым отравлением. Так, в информации, полученной агентством из Гёйчайской центральной районной больницы, указано, что пострадавшим поставлен диагноз «токсико-аллергический гастрит» и «гастрит неуточненного происхождения».

Экспертная группа, состоящая из сотрудников Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики, совместно с сотрудниками профильных ведомств провела соответствующие проверки в связи с отравлением в Гёйчае.

*** 11:16

В Гёйчайском районе отравились пять студенток.

Предположительно, девушки, проживающие в одном доме, отравились купленным в магазине тортом или приготовленным дома салатом.

Студентки обратились в Центральную районную больницу, где им был поставлен диагноз отравление.

В TƏBİB на запрос haqqin.az заявили, что накануне четыре человека были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Гёйчайской центральной районной больницы с подозрением на отравление. В результате проведенного обследования им был поставлен диагноз гастрит. После оказания необходимой медицинской помощи пациентов выписали домой для амбулаторного лечения.