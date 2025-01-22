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Глава Центробанка о нефти, инфляции и росте экономики в Азербайджане

12:05 927

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует среднюю цену на нефть на 2025 год в 77,3 доллара. Об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов на пресс-конференции.

«Среднюю цену на природный газ в 2025 году ЦБА прогнозирует в 349 долларов», - добавил он.

Кязымов также заявил, что ЦБА прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2025 году на 3,3 процента. «В 2024 году экономика Азербайджана выросла на 4,1 процента… В 2025 году прогнозируем рост экономики на 3,3 процента. Ожидается, что рост в секторе ненефтяного валового внутреннего продукта составит 5,2 процента», - сказал глава ЦБА.

По словам председателя Центробанка, годовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составила 4,9 процента: «В прошлом году годовая инфляция составила 4,9 процента, продовольственная инфляция - 5,5 процента, непродовольственная инфляция - 2,4 процента, а инфляция в сфере услуг - 6,3 процента».

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