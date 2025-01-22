Повредившие полицейский автомобиль в Имишли арестованы

Имишлинский районный суд арестовал на три месяца Бейляра Байрамлы, Расифа Бабаева, Вугара Усублу, Шамиля Сафарова, Эльмана Ибрагимова, Аббаса Багирова, Талеха Мамедова, Рагиба Тагиева, Гошгара Мамедова, Санана Алиева, Эльхана Азимова, Руслана Гулиева и Рахиба Рзаева, задержанных по обвинению в хулиганстве.

Как сообщалось ранее, 18 января на территории города Имишли произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом с участием автомобиля марки Mercedes-Benz и служебного автомобиля дорожной полиции марки BMW.

Согласно информации пресс-службы генеральной прокуратуры, предоставленной haqqin.az, предварительное следствие установило, что житель Имишли Бейляр Байрамлы, 2008 года рождения, незаконно завладел автомобилем марки Mercedes Benz 190 с государственным регистрационным номером 30-BH-904, принадлежащим его родственнику, без цели хищения.

Управляя транспортным средством без водительского удостоверения и нарушив правила дорожного движения, он по неосторожности стал причиной гибели двух человек и нанесения тяжкого вреда здоровью одному человеку. После совершения аварии Байрамлы покинул место происшествия, оставив автомобиль на месте ДТП.

На основании имеющихся обоснованных подозрений Бейляр Байрамлы привлечен к ответственности по статьям 185.1 (незаконное завладение автомобилем без цели хищения), 263-1.4 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права на управление, повлекшее по неосторожности гибель двух лиц) и 264 (оставление места ДТП) Уголовного кодекса Азербайджана.

По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Имишлинского районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.

После инцидента полиция задержала ряд лиц, которым предъявили обвинения в причинении ущерба полицейскому автомобилю.