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Алиев на переговорах с Зеленским

фото; обновлено 15:12
15:12 3877

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях детали переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в швейцарском Давосе.

«Во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще раз выразил соболезнования в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» и гибелью людей. Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду. Мы обсудили двусторонние отношения и их развитие в будущем: увеличение товарооборота между государствами на перспективу, сотрудничество в энергетической сфере. Ценим всю помощь Азербайджана для Украины», - говорится в публикации президента Украины.

* * * 13:18

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся в швейцарском Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме, встретился на основании обращения противоположной стороны с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

В ходе беседы были обсуждены связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности.

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