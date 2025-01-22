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США хотят поставить точку в российско-украинской войне
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США хотят поставить точку в российско-украинской войне

Генпрокуроры против Трампа

13:37 1217

Генеральные прокуроры 22 американских штатов подали иски в суд, чтобы заблокировать реализацию указа президента США Дональда Трампа, который ограничит предоставление американского гражданства по праву рождения (так называемое право почвы).

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно этому принципу, любой человек, родившийся на территории страны, автоматически становится ее гражданином. Право почвы гарантировано 14-й поправкой Конституции США.

«Президент не может одним росчерком пера отменить 14-ю поправку к Конституции», — заявил генеральный прокурор Нью-Джерси Мэтт Платкин.

Генеральный прокурор штата Коннектикут Уильям Тонг (гражданин США по праву рождения, как отмечает AP) заявил, что судебный процесс будет очень личным для него. «Если вы родились на американской земле, вы — американец. Точка. По этому вопросу не может быть юридических споров. Но тот факт, что Трамп не прав, не помешает ему прямо сейчас нанести серьезный вред американским семьям», — сказал Тонг.

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