USD 1.7000
EUR 1.7708
RUB 1.7061
Подписаться на уведомления
США хотят поставить точку в российско-украинской войне
Новость дня
США хотят поставить точку в российско-украинской войне

Российский банк запускает массовые увольнения

13:47 1995

Сбербанк начал масштабную кампанию по сокращению сотрудников в своих дочерних структурах: «Купере», «МегаМаркете», «СберЛогистике» и «Самокате». Все четыре подразделения входят в Ecom.tech — команду, которая разрабатывает решения для e-commerce. В первую очередь банк решил избавиться от программистов и разработчиков, сообщает CNews. Руководитель одного из отделов в Ecom.tech сообщил изданию, что в «Купере» уже уволили 20% ИТ-специалистов (около 200 человек из 1000), объяснив это «экономией бюджета и указанием сверху». По его словам, сотрудникам предлагают уйти по соглашению сторон. «Буквально говорили: пиши два списка: первая волна 45%, вторая еще 9%. И многие руководители писали», — добавил он.

Другой источник в Ecom.tech рассказал, что увольнения начались еще в декабре, и в одном только «Мегамаркете» готовятся сократить до 25% сотрудников. При этом официального объявления от Сбербанка нет. «На словах приходят с предложением уйти по соглашению сторон, и далее идут торги насчет количества окладов», — сообщил он, уточнив, что обычно выплачивают «по два-три оклада» рядовым сотрудникам и «по пять-шесть» руководителям. Источник также отметил, что в «Купере», где уже уволили каждого пятого айтишника, сокращения «будут минимальными», так как это «более успешный продукт».

Написавший заявление разработчик «Сбертеха» рассказал, что с ними провели встречу в начале декабря и сообщили, что «по приказу сверху «оптимизируют» управление в не приносящих прибыль местах». По его словам, пока банк планирует отказаться от услуг тех, кто работает на аутсорсинге, а это треть команды. «Аутсорсинговые компании узнали, что с ними не продлят договоры с декабря за пару недель [до этого], но сотрудников в неведении держали до последнего — видимо, думали рассосется. В итоге они узнали одним днем, что у них больше проекта нет», — констатировал он. По его словам, сейчас команды разработчиков сливают воедино и переводят программистов на свободные должности, однако на всех мест не хватит. По данным телеграм-канала «Профсоюз работников IT», в обратную связь которого стали приходить жалобы от сотрудников «дочек» Сбербанка, компании ожидают сокращения от 30% до 50% штата.

Эксперты считают, что российские айтишники сталкиваются с последствиями экономической нестабильности, вызванной войной с Украиной. Компании массово увольняют таких специалистов из-за разрывов торговых отношений, роста стоимости импортных технологий и рекордной ключевой ставки Центробанка (21%), которые усложнили планирование и реализацию долгосрочных ИТ-проектов. «Основной причиной увольнений являются неокупаемые расходы на переоцененных ИТ-специалистов, вызванные падением бизнеса», — пояснила Мария Рукавишникова, технологический предприниматель, основатель CEO компании Getmobit.

Ранее стало известно, что масштабные увольнения готовит «Газпром», потерявший европейский рынок и получивший сотни миллиардов рублей убытков из-за войны и санкций. В частности, компания планирует сократить 1600 работников головного офиса. Зампред правления Елена Илюхина объяснила необходимость такого шага «вызовами», стоящими перед «Газпромом», и тем, что монополия нуждается в «оптимизации издержек на всех уровнях управленческих и производственных процессов».

Зеленский о «Стамбульских договоренностях»: «Меня хотели заменить на Медведчука»
Зеленский о «Стамбульских договоренностях»: «Меня хотели заменить на Медведчука»
14:37 1392
В Азербайджан вернули 92 миллиона манатов
В Азербайджан вернули 92 миллиона манатов
14:21 1408
Алиев на переговорах с Зеленским
Алиев на переговорах с Зеленским фото; обновлено 15:12
15:12 3883
Посол Украины в Азербайджане: «Украина с Азербайджаном противостояли вызовам...»
Посол Украины в Азербайджане: «Украина с Азербайджаном противостояли вызовам...» колонка посла
12:29 2034
Неясная позиция Еревана
Неясная позиция Еревана наш комментарий; все еще актуально
02:29 7736
Повредившие полицейский автомобиль в Имишли арестованы
Повредившие полицейский автомобиль в Имишли арестованы
13:07 2803
МВД о смерти жителя Имишли
МВД о смерти жителя Имишли обновлено 14:01
14:01 4348
100 дней на окончание войны России против Украины
100 дней на окончание войны России против Украины
10:46 5287
Первый анекдот о Трампе: выстрелил в Испанию, попал в Турцию
Первый анекдот о Трампе: выстрелил в Испанию, попал в Турцию наш комментарий; все еще актуально
02:17 9350
Глава Центробанка о нефти, инфляции и росте экономики в Азербайджане
Глава Центробанка о нефти, инфляции и росте экономики в Азербайджане
12:05 2145
Европа готова к угрозам Трампа
Европа готова к угрозам Трампа обновлено 11:55
11:55 4049

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о «Стамбульских договоренностях»: «Меня хотели заменить на Медведчука»
Зеленский о «Стамбульских договоренностях»: «Меня хотели заменить на Медведчука»
14:37 1392
В Азербайджан вернули 92 миллиона манатов
В Азербайджан вернули 92 миллиона манатов
14:21 1408
Алиев на переговорах с Зеленским
Алиев на переговорах с Зеленским фото; обновлено 15:12
15:12 3883
Посол Украины в Азербайджане: «Украина с Азербайджаном противостояли вызовам...»
Посол Украины в Азербайджане: «Украина с Азербайджаном противостояли вызовам...» колонка посла
12:29 2034
Неясная позиция Еревана
Неясная позиция Еревана наш комментарий; все еще актуально
02:29 7736
Повредившие полицейский автомобиль в Имишли арестованы
Повредившие полицейский автомобиль в Имишли арестованы
13:07 2803
МВД о смерти жителя Имишли
МВД о смерти жителя Имишли обновлено 14:01
14:01 4348
100 дней на окончание войны России против Украины
100 дней на окончание войны России против Украины
10:46 5287
Первый анекдот о Трампе: выстрелил в Испанию, попал в Турцию
Первый анекдот о Трампе: выстрелил в Испанию, попал в Турцию наш комментарий; все еще актуально
02:17 9350
Глава Центробанка о нефти, инфляции и росте экономики в Азербайджане
Глава Центробанка о нефти, инфляции и росте экономики в Азербайджане
12:05 2145
Европа готова к угрозам Трампа
Европа готова к угрозам Трампа обновлено 11:55
11:55 4049
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться