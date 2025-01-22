Украине нужны 200 тысяч миротворцев

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Давосе на встрече с представителями Международного медиасовета 21 января, сообщает «Европейская правда».

Если в рамках гарантий безопасности в Украину будет введен миротворческий контингент, то он должен насчитывать не менее 200 тысяч военных.

«Я поддерживаю идею контингентов как части гарантий безопасности. Поскольку если у них (у россиян) полуторамиллионная армия, и если у нас будет вдвое меньше, это означает, что нам нужны контингенты с очень значительным количеством солдат», – сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос, может ли это быть 200 тысяч европейских солдат, глава государства сказал: «200 тысяч – это минимум. Иначе – это ничто. Иначе – это что-то вроде того, как у нас была ОБСЕ, и никто не знал, чем они могут помочь. У них просто были офисы, и это все».

По словам украинского президента, по крайней мере такое количество будет нужно как гарантия безопасности в условиях, если российские вооруженные силы будут составлять 1,5 миллиона человек, а Украина будет иметь только половину из этого числа.

Президент Украины также сообщил о возможном требовании президента РФ Владимира Путина сократить в пять раз украинскую армию. По словам Зеленского, «уменьшение украинской армии в разы» будет одним из важных вопросов в ходе возможных переговоров о мире. «Это понятно: если мы смогли создать армию численностью более 800 тысяч, то мы плюс Европа - это армия, которая способна не только защищаться, но и дать отпор Путину», - указал он и подчеркнул, что Киев не позволит уступить этим требованиям.

Ранее британские СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон начали обсуждать возможность отправки британских и французских солдат в Украину в качестве миротворцев в случае, если будет заключено соглашение о прекращении российско-украинской войны.