Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане

Прекращено уголовное дело в отношении Намика Насибова, сына Национального героя Азербайджана Камиля Насибова, обвиняемого в терроризме за совершенный 11 лет назад поджог мечети и поддержке террористической Рабочей партии Курдистана.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, несколько месяцев назад Насибов скончался от сердечной недостаточности. Согласно документу, представленному суду, заключение о его смерти было выдано медицинским пунктом в поселке Масазыр Апшеронского района. Суд накануне вынес решение о прекращении дела в отношении Насибова, не найдя оснований для его оправдания.