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Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане

Инара Рафикгызы, судебный репортер
15:30 4403

Прекращено уголовное дело в отношении Намика Насибова, сына Национального героя Азербайджана Камиля Насибова, обвиняемого в терроризме за совершенный 11 лет назад поджог мечети и поддержке террористической Рабочей партии Курдистана.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, несколько месяцев назад Насибов скончался от сердечной недостаточности. Согласно документу, представленному суду, заключение о его смерти было выдано медицинским пунктом в поселке Масазыр Апшеронского района. Суд накануне вынес решение о прекращении дела в отношении Насибова, не найдя оснований для его оправдания.

Кумиром Насибова был лидер РПК Абдулла Оджалан

Ранее мужчина проходил принудительное лечение в Республиканской психиатрической больнице №1 в поселке Маштага.

Напомним, что Намик Насибов совершил данное преступление вместе с Эльнуром Алекперовым: последнего приговорили к 15 годам лишения свободы. СМИ тогда сообщали, что Насибов получил медицинское образование, сначала работал врачом в Баку, а затем добровольно уехал в Сирию. В материалах следствия говорилось, что в августе-сентябре 2014 года он отправился в подконтрольные террористической РПК районы Сирии и принимал участие в боевых действиях. Вернувшись из сирийского города Кобани, Намик Насибов вместе с Эльнуром Алекперовым создал неофициальную организацию «Екбун», которая считалась подразделением РПК в Азербайджане. Мужчины начали привлекать сторонников и через социальные сети призывали к проведению акций в Баку от имени этой организации. Общественное возмущение вызвали публикации в соцсетях, на которых Насибов был в футболке с изображением лидера РПК Абдуллы Оджалана.

Отметим, что отец Намика, Камиль Насибов, посмертно был удостоен звания Национального героя Азербайджана в 1993 году — за доблесть, проявленную в Первой Карабахской войне.

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