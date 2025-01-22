Зеленский о «Стамбульских договоренностях»: «Меня хотели заменить на Медведчука»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина о намерении вернуться к «Стамбульским договоренностям». По словам Зеленского, речь идет не о переговорах, а об ультиматуме и требовании капитуляции.

«Консультации в Стамбуле - попытка РФ принудить Украину к капитуляции, в рамках которой украинское государство не единожды услышало «требования» о, дескать, смене власти, «признании» Донбасса российским, нейтралитете и другие ультиматумы.

Нет никаких турецких переговоров, поскольку я президент, я переговорщик, а в России он переговорщик – Путин. Так что я никогда не встречался в Турции с Путиным», - сказал украинский лидер.

По его словам, одним из требований России был приход к власти в Киеве пророссийского Виктора Медведчука. «Они (Россия) сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Так что я больше не президент. Для меня это не проблема, будут голосовать наши люди. Я имею в виду, что это не цель.

Весь Донбасс — это Россия, мы должны признать. Потом мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч. Затем мы должны отдать все оружие, от артиллерии, все, что до 20 км, мы должны разрушить и отдать им. Поэтому никогда не было никаких переговоров, это ультиматум от убийцы», - объяснил Зеленский.

Также украинский лидер уточнил, что была еще и определенная инициатива со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко, однако Кремль выдвинул повторный ультиматум.

«Потом в Турции они хотели организовать, и президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган просил меня: «Пожалуйста, они должны сесть поговорить». Я сказал: «Хорошо, если вы хотите, они будут говорить». Они пришли и снова выдвинули ультиматум. Итак, мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина», - подчеркнул Зеленский.