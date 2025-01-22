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США хотят поставить точку в российско-украинской войне
Новость дня
США хотят поставить точку в российско-украинской войне

После заявлений Трампа китайские акции ушли в минус, а юань падает

14:54 641

Фондовые индексы в Шанхае и Гонконге завершили торги в среду снижением после того, как президент США Дональд Трамп намекнул на возможное введение новых пошлин на китайский импорт.

Reuters передает, что индекс Shanghai Composite снизился на 0,89% - до 3.213,62 пункта, в то время как индекс «голубых фишек» CSI300 опустился на 0,93% - до 3.797,02 пункта. Оба продемонстрировали крупнейшую однодневную просадку почти за две недели. Субиндекс финансового сектора просел на 1,55%, сектор потребительских товаров - на 1,69%, индекс недвижимости - на 4,1%, сектор здравоохранения - на 0,93%.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,63% - до 19.778,77 пункта, а индекс China Enterprises - на 1,96% - до 7.177,14 пункта.

После заявлений Трампа и китайский юань идет вниз. Спотовый юань в Китайской системе валютной торговли SFETS на материковом рынке в среду снизился на 0,27% - до 7,2818, на офшорном рынке подешевел на 0,29% - до 7,2865.

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