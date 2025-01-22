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Алиев на переговорах с Зеленским

Насколько опасна оспа обезьян?

рассказывает терапевт Закир Гулиев
15:25 1089

Вакцины против вируса оспы обезьян обычно изготовляют на основе вакцин против натуральной оспы, поскольку эти два вируса генетически очень похожи.

Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, исследования, проведенные международными организациями здравоохранения, показывают, что вакцины, разработанные против натуральной оспы, также обеспечивают эффективную защиту от оспы обезьян: «Поскольку эти вакцины против оспы нацелены на ортопоксвирусы из того же семейства, они также могут вызывать иммунный ответ против вируса оспы обезьян. Эти вакцины используются для обеспечения защиты в территориях, подверженных риску эпидемий, или среди людей, которые могут подвергнуться воздействию вируса. Вакцины играют важную роль как в предотвращении распространения заболеваний, так и в снижении тяжести течения заболевания в случае заражения».

Специалист-эксперт Минздрава сообщил, что в Азербайджан завезены тесты для лабораторного исследования вируса оспы обезьян и необходимые лекарства против этого заболевания: «Что касается вакцины против вируса оспы обезьян, то вакцины производятся и распределяются только в странах, эндемичных по этому вирусу. Следует отметить, что Азербайджан не входит в список эндемичных стран».

По словам терапевта, оспа обезьян отличается легким течением болезни. Западноафриканский штамм вируса обычно проявляется более легкими симптомами: «В зависимости от состояния иммунной системы и возраста пациента в некоторых случаях могут возникнуть осложнения. Симптомы заболевания включают повышенную температуру, головную боль, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов и кожную сыпь. Кроме того, если вирус поражает дыхательные пути, пневмония может вызвать проблемы с дыханием. Ранняя диагностика заболевания и соответствующая медицинская помощь значительно снижают этот риск».

З.Гулиев отметил, что важно своевременно начинать противовирусную терапию и поддерживающее лечение у пациентов с ослабленным иммунитетом и пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

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