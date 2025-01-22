Насколько опасна оспа обезьян?

Вакцины против вируса оспы обезьян обычно изготовляют на основе вакцин против натуральной оспы, поскольку эти два вируса генетически очень похожи.

Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, исследования, проведенные международными организациями здравоохранения, показывают, что вакцины, разработанные против натуральной оспы, также обеспечивают эффективную защиту от оспы обезьян: «Поскольку эти вакцины против оспы нацелены на ортопоксвирусы из того же семейства, они также могут вызывать иммунный ответ против вируса оспы обезьян. Эти вакцины используются для обеспечения защиты в территориях, подверженных риску эпидемий, или среди людей, которые могут подвергнуться воздействию вируса. Вакцины играют важную роль как в предотвращении распространения заболеваний, так и в снижении тяжести течения заболевания в случае заражения».