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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Американский генерал: Русские еле-еле продвигаются в Украине

15:47 1752

Россия имеет проблемы с живой силой из-за существенных потерь на фронте и пытается исправить это различными способами, включая привлечение более 10 тысяч северокорейцев, заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он также сказал, что не видит возможности для российского прорыва «в стиле Великой Отечественной», поскольку у ВС РФ нет мощных тренированных формирований и воздушного прикрытия, что помогло бы прорвать украинскую оборону и зайти на 30-60 км в тыл украинских войск.

«У России нет мощностей, чтобы победить украинские силы, а ее единственная надежда заключается в том, что Запад сдастся», - констатировал генерал. Он добавил, что руководство РФ надеется лишь на то, что Запад откажется от поддержки Украины.

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