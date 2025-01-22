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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Напавшему на посольство Азербайджана вынесли смертный приговор

15:59 2620

Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор Ясину Хусейнзаде, признанному виновным в террористическом нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом заявил представитель иранской судебной системы Аскер Джахангири на пресс-конференции.

По его словам, приговор направлен в тегеранский суд для исполнения.

Согласно информации, приговор будет приведен в исполнение после того, как родители осужденного придут на встречу с ним.

Утром 27 января 2023 года произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался через охранный пост дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автомата Калашникова. Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения при отражении нападения. После этого инцидента дипломатическое представительство прекратило свою деятельность в Тегеране.

Диппредставительство возобновило свою деятельность в июле прошлого года по новому адресу. Решение было принято по итогам переговоров между официальными Баку и Тегераном.

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