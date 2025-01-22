Турция арестовала корабль, перевозивший дроны в Россию

Турецкая полиция арестовала судно Bloom, которое плавало под флагом государства Сент-Китс и Невис, относящегося к Антильским островам. Как сообщают российские телеграм-каналы, сейчас Bloom находится в Мраморном море неподалеку от турецкого порта Ялова.

Об инциденте также пишет стамбульское издание Daily Sabah. Причина задержания не называется, однако журналисты в то же время подчеркивают, что Bloom перевозит оружие и беспилотники для России.