Алиев о неблагодарности администрации Байдена

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой Конгресса христианских лидеров США Джонни Муром.

Как сообщает официальный сайт главы государства, на встрече «состоялся обмен мнениями о положительных перспективах азербайджано-американских отношений в эпоху президентства Дональда Трампа».

Алиев заявил, что в период работы администрации президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена США «проявляли предвзятое отношение к Азербайджану, в результате чего наши двусторонние отношения погрузились в кризис».

Президент Ильхам Алиев оценил восстановление 907-й поправки как проявление неблагодарности администрации Байдена-Блинкена.

В ходе беседы обсуждался вопрос будущих отношений между Азербайджаном и администрацией Трампа.