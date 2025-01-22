И Пашинян едет в Давос. Увидится ли он с Алиевым?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 января отбудет в Давос на Всемирный экономический форум. Он примет участие в панельных дискуссиях. Об этом заявила в беседе с армянской службой «Радио Свобода» пресс-секретарь главы правительства Армении Назели Багдасарян.

В Давосе находится и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Никакой информации о возможной встрече двух лидеров в Швейцарии нет.

Всемирный экономический форум стартовал 20 января в Давосе и продлится до 24 января.