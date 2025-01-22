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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Ровшан Аскеров стал террористом

17:39 284

Росфинмониторинг включил в список «террористов и экстремистов» бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова.

Ровшана Аскерова весной 2022 года обвинили по статье о «реабилитации нацизма» и заочно арестовали. Позже его также объявили «иностранным агентом». Аскерову грозит уголовное дело о несоблюдении правил деятельности «иноагента».

Аскеров известен своими антивоенными заявлениями. В 2022 году в отношении Аскерова было возбуждено уголовное дело по статье о «реабилитации нацизма» из-за критических высказываний в адрес советского командования и лично маршала Жукова во время Второй мировой войны. Басманный суд Москвы вынес постановление о его заочном аресте. Аскеров внесен российским Минюстом в список так называемых иностранных агентов.

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