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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

В Словакии забили тревогу

17:58 1780

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совбеза страны 23 января в связи с угрозой свержения правительства. Фицо заявил, что в стране действует группа иностранных экспертов с целью свергнуть действующее правительство в стране.

«Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в майдане в Украине, эта группа финансируется из разных источников», - сказал он.

Фицо добавил, что «в ходе обычных антиправительственных акций протеста могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов».

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