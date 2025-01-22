В Германии неизвестный с ножом набросился на прохожих: двое погибших

По крайней мере два человека, в том числе ребенок, погибли в результате нападения с ножом в парке в городе Ашаффенбург (федеральная земля Бавария) на юге Германии.

Об этом пишет газета Bild.

По предварительным данным, в 11:45 по местному времени (14:45 по бакинскому) несколько человек получили ножевые ранения. Представитель полиции сообщил, что нападению подверглись трое взрослых и ребенок. Позже было подтверждено, что в результате произошедшего два человека погибли. Это 41-летний мужчина и двухлетний ребенок. Кроме того, по сведениям полиции, «в больнице находятся два тяжелораненых человека».

Подозреваемый, как указывает Bild, задержан. Им является 28-летний афганец. Обстоятельства случившегося пока не установлены.