Европарламент не признает предстоящие выборы в Беларуси

Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу не признавать итоги предстоящих 26 января президентских выборов в Беларуси и ввести против властей республики новые санкции, сообщает сайт ЕП.

Парламент призвал ЕС, его государства-члены и международное сообщество не признавать легитимность Александра Лукашенко в качестве президента после голосования. В ЕП заявили, что «в отличие от 2020 года, есть только формальные «кандидаты», которые бросят ему вызов на выборах в этом месяце».

В МИД Беларуси ранее 22 января заявили, что располагают заранее заготовленным заявлением ЕС о непризнании президентских выборов в республике, и назвали это грубейшим вмешательством в дела Беларуси.