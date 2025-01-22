Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес
Вот и наступает время выполнения Трампом щедро розданных в ходе избирательной кампании обещаний.
Они принесли новому/старому президенту немало голосов – но одновременно это означает, что от него американцы многого ждут, и случись неудача или пробуксовка в его планах – те люди, которые вчера ему аплодировали, завтра от него отвернутся. Любовь избирателей она такая, быстропроходящая.
А Трамп – это человек-импульс. Он прекрасно умеет заряжать этим импульсом других, но это же делает его заложником самим же созданной ситуации. С российско-украинским конфликтом обещал разобраться за один день, с нелегальными мигрантами и Ираном за месяц, американское глубинное государство разрушить за год.
Прямо не американский президент, а какой-то лихой Чапаев – шашкой направо, шашкой налево – и вот уже враг повержен и бежит, бежит, бежит. Но в том-то и дело, что это не обычный враг, с ним было бы проще, а клубок проблем, копившийся годами, а то и десятилетиями. Обросший прочной броней в виде сотен страниц документов, принятых Конгрессом и одобренных Сенатом. А ведь есть еще и законодательство штатов.
Пробить эту броню в одночасье невозможно, ее надо расковыривать буквально «по чешуйкам», учитывая, что американский президент – это не «Брюс всемогущий» из известного фильма, а человек, возможности которого ограничены американской политической системой.
И первым серьезным испытанием возможностей Трампа в борьбе с этой системой станет реализация его планов по борьбе с нелегальной миграцией. Тема, кстати, весьма актуальная не только для Штатов.
Прямолинейное понимание всех инициатив Трампа его противниками в Америке заключается в том, чтобы представить их в крайне примитивном виде. Борьба с нелегальной миграцией – значит хватать и выдворять всех без разбора. А это невозможно, поскольку, во-первых, нелегальных мигрантов в Америке очень много, примерно – 12 миллионов человек, чтобы всех схватить и выдворить – тут никакой полиции не хватит, армию надо привлекать, да и ее будет недостаточно. Да и неэффективно это, армия – она под другое заточена.
И кроме того, задержанных нелегалов надо где-то размещать и кормить до депортации. На нынешний год в бюджете средств на такое массовое мероприятие не заложено. И, затем, часть этих нелегальных мигрантов уже трудоустроена. Выгнать всех – кто на «грязные», то есть – неквалифицированные работы пойдет? Тут ведь и экономический ущерб может быть серьезным. И Трамп, как бизнесмен, хорошо это понимает.
И вот еще что – первые облавы должны пройти в Чикаго. Продолжительность операции – неделя. Выделенные на нее силы – 200 полицейских и федеральных агентов. Иными словами, ни срок облав, ни задействованное в нем количество личного состава – масштабности задач явно не соответствует. Как же так?
Вероятнее всего – задача, которую ставит Трамп в борьбе с нелегальной миграцией, выглядит не столь примитивно, как это представляют его политические противники. И включает в себя несколько этапов – первый из которых заключается в декриминализации нелегалов, то есть – устранение и депортация криминальной верхушки, которая и контролирует общины нелегалов в крупных городах, и тесно связана с латиноамериканскими наркокартелями.
Чикаго здесь – «проба пера», Нью-Йорку, Лос-Анджелесу, Денверу и Майами – приготовиться. Если эти зачистки пройдут успешно, а отчего бы им не быть успешными, ведь они будут проводиться с использованием системы искусственного интеллекта Palantir, успешно обкатанной в Сальвадоре, то борьба с нелегалами перейдет на следующий этап – когда будут подметать рядовых членов банд. А уж затем – очередь дойдет и до остальных нелегалов.
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес, поскольку криминал нелегальных мигрантов давно стал бичом Америки. Хотя противники Трампа и здесь найдут, к чему придраться.