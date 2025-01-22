Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес

Вот и наступает время выполнения Трампом щедро розданных в ходе избирательной кампании обещаний. Они принесли новому/старому президенту немало голосов – но одновременно это означает, что от него американцы многого ждут, и случись неудача или пробуксовка в его планах – те люди, которые вчера ему аплодировали, завтра от него отвернутся. Любовь избирателей она такая, быстропроходящая. А Трамп – это человек-импульс. Он прекрасно умеет заряжать этим импульсом других, но это же делает его заложником самим же созданной ситуации. С российско-украинским конфликтом обещал разобраться за один день, с нелегальными мигрантами и Ираном за месяц, американское глубинное государство разрушить за год.

Прямо не американский президент, а какой-то лихой Чапаев – шашкой направо, шашкой налево – и вот уже враг повержен и бежит, бежит, бежит. Но в том-то и дело, что это не обычный враг, с ним было бы проще, а клубок проблем, копившийся годами, а то и десятилетиями. Обросший прочной броней в виде сотен страниц документов, принятых Конгрессом и одобренных Сенатом. А ведь есть еще и законодательство штатов. Пробить эту броню в одночасье невозможно, ее надо расковыривать буквально «по чешуйкам», учитывая, что американский президент – это не «Брюс всемогущий» из известного фильма, а человек, возможности которого ограничены американской политической системой. И первым серьезным испытанием возможностей Трампа в борьбе с этой системой станет реализация его планов по борьбе с нелегальной миграцией. Тема, кстати, весьма актуальная не только для Штатов. Прямолинейное понимание всех инициатив Трампа его противниками в Америке заключается в том, чтобы представить их в крайне примитивном виде. Борьба с нелегальной миграцией – значит хватать и выдворять всех без разбора. А это невозможно, поскольку, во-первых, нелегальных мигрантов в Америке очень много, примерно – 12 миллионов человек, чтобы всех схватить и выдворить – тут никакой полиции не хватит, армию надо привлекать, да и ее будет недостаточно. Да и неэффективно это, армия – она под другое заточена.