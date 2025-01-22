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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

В Сирии решают судьбу российских военных баз

18:34 1121

Новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о будущем российских военных баз на сирийской территории, окончательное решение этого вопроса пока не найдено.

Об этом заявил министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра.

«До настоящего момента непонятно, как будет выглядеть окончательное решение [этого вопроса]. Мы пока не получали указаний... Однако идут переговоры, которые ведет [наше] руководство при участии [сирийского] МИД», - отметил он в интервью телеканалу Al Araby.

Накануне сирийская газета Al Watan со ссылкой на директора таможенного управления провинции Тартус Риада Джуди сообщила, что новые власти Сирии расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. «Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства. Рабочие порта вернутся к восстановлению изношенного оборудования, которое использовалось компанией без оговоренной в соглашении модернизации», - заявил Джуди.

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