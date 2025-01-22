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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Али Асадов принял посла Турции

18:39 509

22 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции Джахитом Багчи в связи с завершением срока его дипломатической деятельности в Азербайджане. Об этом сообщается на сайте Кабмина Азербайджана.

Согласно сообщению, Али Асадов поблагодарил Джахита Багчи за вклад в развитие отношений между двумя странами. На встрече был оценен высокий уровень отношений дружбы, братства и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией, обсуждены вопросы, связанные с расширением экономического сотрудничества.

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