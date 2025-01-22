В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу

В Ясамальском районе Баку, на улице Ростроповичей, 19, начался снос исторического здания, прилегающего к Дому-музею выдающихся музыкантов Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Вмешательство в конструкцию здания также затронуло дом-музей. После многочисленных обращений снос был остановлен, однако здание до сих пор остается в полуразрушенном состоянии.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на распространенных недавно кадрах видно, что в здании были демонтированы окна. Во внутренних помещениях провели некие работы, при этом строительные отходы оставили внутри. Жители близлежащих домов заявили, что несколько месяцев назад наблюдали, как кто-то осматривал здание. Снос проводился постепенно, чтобы не привлекать внимания. Боковой фасад здания полностью открыт.

Архитекторы отмечают, что историческое здание, прилегающее к Дому-музею Ростроповичей, является частью архитектурного ансамбля этой улицы. Поэтому сохранение не только дома-музея, но и архитектуры всей улицы и квартала имеет важное значение. Более того, здание находится в достаточно устойчивом техническом состоянии и не требует демонтажа.