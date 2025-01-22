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В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу

о наших бедах
Ульвия Худиева, собкор
19:05 1322

В Ясамальском районе Баку, на улице Ростроповичей, 19, начался снос исторического здания, прилегающего к Дому-музею выдающихся музыкантов Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Вмешательство в конструкцию здания также затронуло дом-музей. После многочисленных обращений снос был остановлен, однако здание до сих пор остается в полуразрушенном состоянии.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на распространенных недавно кадрах видно, что в здании были демонтированы окна. Во внутренних помещениях провели некие работы, при этом строительные отходы оставили внутри. Жители близлежащих домов заявили, что несколько месяцев назад наблюдали, как кто-то осматривал здание. Снос проводился постепенно, чтобы не привлекать внимания. Боковой фасад здания полностью открыт.

Архитекторы отмечают, что историческое здание, прилегающее к Дому-музею Ростроповичей, является частью архитектурного ансамбля этой улицы. Поэтому сохранение не только дома-музея, но и архитектуры всей улицы и квартала имеет важное значение. Более того, здание находится в достаточно устойчивом техническом состоянии и не требует демонтажа.

В Главном управлении архитектуры и градостроительства Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сообщили, что по адресу: улица Ростроповичей, 19, был проведен мониторинг в рамках градостроительного контроля. Был установлен факт незаконного сноса объекта местного значения, представляющего историческую и культурную ценность (Дома-музея Леопольда и Мстислава Ростроповичей). Незаконные работы были приостановлены сотрудниками управления, а для принятия соответствующих мер информация направлена в компетентные органы, включая Министерство культуры, учитывая статус объекта как исторического памятника.

В социальных сетях группа архитекторов начала кампанию с целью отправки писем во все соответствующие органы, чтобы предотвратить угрозу сноса части городской структуры Баку, сформировавшейся в XIX веке. Указывается, что на территории, подверженной сносу, находятся дома, в которых жили такие выдающиеся личности, как Алибековы, Ашурбековы, Джалил Мамедкулизаде, Кара Караев, Агабала Гулиев и Ахмед Раджабли, а также Донская церковь, старинные бани, мечеть Фатимеи Захра и другие памятники истории и архитектуры.

Ясамальская районная исполнительная власть ранее в комментарии для haqqin.az сообщила, что объекты, представляющие местную историко-архитектурную ценность, будут сохранены. Власти отметили, что в здании, прилегающем к Дому-музею Ростроповичей, была лишь заменена оконная рама. После вмешательства Госкомитета по градостроительству и архитектуре работы были приостановлены. Снос дома-музея как объекта исторического значения не планируется.

Государственная служба охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры не ответила на поставленные вопросы. Остается неясным, выдавались ли разрешения на снос или замену окон в историческом здании, сколько времени оно будет находиться в полуразрушенном состоянии и какое ведомство займется его консервацией. Ответы на эти вопросы не были предоставлены ни исполнительной властью, ни Госслужбой.

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